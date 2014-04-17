Набор команды копирайтеров/рерайтеров

Добрый день, уважаемые фрилансеры текстового профиля! Набирается команда рерайтеров/копирайтеров для выполнения периодических проектов и заказов. Цена постоянная: 30 руб. за 1000 знаков. Совершенно не важно, сколько вы находитесь в данном сервисе. Главное, чтобы вы были ответственным, грамотным, способным следовать инструкциям, а также чтобы просто умели интересно писать и делать свою работу качественно. Оставляйте свои заявки (с указанием цены и срока, чтобы я в последствии мог выбрать вас исполнителем). Будут рассмотрены все кандидатуры! Подробности в личных сообщениях.