Информационная статья о создании сайтов на bitrix

Требуется информационная статья об особенностях создания сайта на bitrix, особенностях админки, подводных камнях. Автор должен хорошо разбираться в теме, уметь плавно и грамотно вписывать большое количество ключей. Предпочтение авторам с аналогичными работами в портфолио.

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