Написать 10 интересных статей о женских сумках

Нужно написать 10 интересных статей о легендарных женских сумках, типа

Lady Dior

Chanel2.55

Hermes Birkin

Gucci Bamboo

.. и т.д. полный список отправлю выбранному исполнителю.

Статьи должны быть информационными(об истории, развитии, ценах, владельцах, ...), интересными, с фотографиями - для людей.

Размер статьи 2000-4000 тыс символов б/п. Каждая статья должна содержать 3-5 качественных изображений (без ватермарков).

Статьи должны быть уникальными, рерайт с русскоязычных ресурсов не подойдёт.

Предоставление ссылок на уже написанные похожие статьи будет большим преимуществом.

Указывайте цену за статью или 1000 символов б/п в гривнах/рублях. Заявки только в проекте.

После успешного выполнения будет еще несколько подобных заказов.