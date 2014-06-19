Написать 10 интересных статей о женских сумках

Вот темы: 1. Кабельное производство 2 Кабельный завод 3 Кабель прайс лист 4 Купить кабель 5 Стоимость кабеля 6 Кабель для прокладки по воздуху 7 Кабель для прокладки в воде 8 Прокладка кабеля в земле 9 Кабельная продукция 10 Кабельные изделия 11 Кабель для прокладки в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 10 интересных статей о легендарных женских сумках, типа
Lady Dior
Chanel2.55
Hermes Birkin
Gucci Bamboo
.. и т.д. полный список отправлю выбранному исполнителю.
Статьи должны быть информационными(об истории, развитии, ценах, владельцах, ...), интересными, с фотографиями - для людей.
Размер статьи 2000-4000 тыс символов б/п. Каждая статья должна содержать 3-5 качественных изображений (без ватермарков).
Статьи должны быть уникальными, рерайт с русскоязычных ресурсов не подойдёт.
Предоставление ссылок на уже написанные похожие статьи будет большим преимуществом.
Указывайте цену за статью или 1000 символов б/п в гривнах/рублях. Заявки только в проекте.
После успешного выполнения будет еще несколько подобных заказов.
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