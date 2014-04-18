Автор статей.

КопирайтингЗакрыт3 заявки119 просмотров
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Всем привет. В связи с расширением штатов, открыта вакансия новостник. Основная задача - написание (описание нововведений на проекте) новостей. Сайт посвящен домашним животным, так что иметь хоть небольшое представление об этой сфере приветствуется.

10 лет назад
frenk_malcov1
Артем 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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