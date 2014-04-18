Текст для интернет-магазина товаров для рыбалки

Для интернет-магазина pavshop.ru нужно написать тексты для категорий.

Есть запросы, есть URL, задан объём.

Вот документ

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al3qRJdtyIF_dEVTT25aeWVhRF80WUIzS1JFcGM4cGc&usp=sharing

В колонке D url. Если URL есть, то надо писать. Если не указан URL, то вам ничего не делать.

В колонке C запросы, которые нужно использовать. Склонять можно.

Необходимо связаться по скайпу или телефону, что-бы я исполнителя объяснил суть .

Оплата Qiwi или ЯД.

Человек нужен с опытом писания про рыбалку.

Текст уникальный. Буду проверять!