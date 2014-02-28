Здравствуйте. На сайте http://einsteindirect.ru/audit/index.php нужно сделать рабочей форму отправки заявки. После оформления пользователь должен переходить на страницу благодарности. Оплата ЯД или Qiwi
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. На сайте http://johngolt.ru/ нужно сделать рабочей корзину http://joxi.ru/CdRXUxjKTJCMDvDOHqI Требования. 1. Передавать названия товаров(id) на страницу http://johngolt.ru/ad/zakaz.php 2. Отправлять на почту эти данные. Вообщем сделать так, что-бы пользователь выбирал товары и отправлял заказ. + отдельно сделать форму обратного звонка.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для интернет-магазина pavshop.ru нужно написать тексты для категорий. Есть запросы, есть URL, задан объём. Вот документ https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al3qRJdtyIF_dEVTT25aeWVhRF80WUIzS1JFcGM4cGc&usp=sharing В колонке D url. Если URL есть, то надо писать. Если не указан URL, то вам ничего не делать. В колонке C запросы, ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
Бюджет по договоренности Для сайта www.opex.ru/ нужно написать контент на страницы Слова и объём https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjOGCgkoalitdEpWWGdQSEhLVExxcEh5SGdaTW1TR3c&usp=sharing#gid=0Завершен10 лет назад
На сайте einsteindirect.ru/ нужно сделать все формы отправки заявок рабочими. Имя, телефон, e-mailВеб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Для салона красоты нужно написать несколько текстов. ТЗ в таблице https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqOg8JuhyyAmdHQ3UVNTamk0WHpBVFBRWVFneXptYmc&usp=drive_web#gid=0 Нужно писать для страниц, которые выделены желтым Стоимость в районе 100-200 рублей за 1к символов.Копирайтинг36 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте. Для сайта по тематике обои нужно составить теги title и descriptions. SEO-оптимизированные теги. В title использовать коммерческие слова по тематике(купить, каталог, стоимость, цены и пр.) в descriptions делать побуждающим для кликов. Типы «Ищите дизайнерские ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Для сайта chaina-haus.ru нужно создать два блока преимуществ. Пример как на сайте - http://joxi.ru/DiEUU_3JTJDuFLQtpb4 Надо два блока: 1. Горизонтальный на главной странице над слайдером. http://joxi.ru/MyEUU_3JTJBCE0MqUjc 2. Вертикальный на карточке товаров - http://joxi.ru/oyEUU_3JTJDGE_N-vPA Нужно по три варианта на каждый вид. Всего ...Баннеры7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Здравствуйте. Нужно сделать рерайт 3-ех текстов. Требование: — уникальность от 90% по Advego.ru; — отсутствие ошибок, грамотность. Оплата Яндекс.Деньги. Сроки до понедельника Исходник прикрепляюЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек, который отлично разбирается в SEO и умеет писать цепляющие заголовки. Задача: 1. Заполнить теги(title, decsriptions, keywords) в документе(исполнителю дам права на редактирование) https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al3qRJdtyIF_dE9RU3YzSUlRZ04yMEgwRTY5ZW16dGc&usp=drive_web#gid=0 2. В title делать упор на употребление ключевых слов 3. В descriptions делать упор ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен копирайт с постановкой анкоров в тексте. Цена в районе 50-80 рублей за 1к Вот ТЗ. Там всё написано основное https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqOg8JuhyyAmdDlWcVREbU1PeXdpZzFibENNV2M2Tmc&usp=drive_web&richtext=true#gid=0Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужен SEO-копирайтер. Вот ТЗ. Там всё написано основное https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqOg8JuhyyAmdDlWcVREbU1PeXdpZzFibENNV2M2Tmc&usp=drive_web&richtext=true#gid=0Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужны авторы для написания дипломных и курсовых работ. Оплата высокая. Тематик много.Рефераты, Курсовые и Дипломы17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Для сайта slavianka-shuya.ru нужно написать текст, суть которого в том, что-бы продавать своим клиентам помимо вышивки изготовление (пошив) футболок, толстовок, спец. одежды и т.д. Название: Изделия под ключ Написать текст, который раскрывает все преимущества этой услуги. ...Завершен10 лет назад
Сайт на DLE. Не лицензия. Суть проблемы: Периодически сайт отключается и на главной пишется "Невозможно загрузить шаблон: /templates/Default">Default/login.tpl" Потом ставлю другой шаблон, но возникает такая картинка, браузер блокирует http://joxi.ru/T1qCUtg5CbAyfvIi5wU И ещё меняется тема оформления в админкеСистемное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать рерайт двух текстов на сайте на DLE http://stroymirov.ru/stroitelstvo-remont/87-natyazhnye-potolki-dlya-raznyh-pomescheniy.html http://stroymirov.ru/stroitelstvo-remont/88-mezhkomnatnye-dveri.html Требования: — ссылки оставлять; — уникальность по Advego от 95% — сами загружать ваш текст на сайт(дам доступ к админке). По сути исправить текущий текст. Оплата: — WMR, QIWI, Яндекс.ДеньгиКопирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек, который хорошо разбирается в WordPress. Что нужно? Есть 7 тем, которые нужно ставить на различные сайты на WP, различных тематик. (Названия тем: WP-Deadline, volt_v1_4, periodic_v2.4.10, londonlive_v1.4, goodnews_v4.1.1, bangkok_v1.0.4, Ares v1.4) http://joxi.ru/xAIfUtg5CbAgODhalCU На сайтах ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Бюджет по договоренности Создать плагин формы подписки Здравствуйте. Нужно создать плагин для WordPress, который бы добавлял форму подписки в низ сайта, как на сайте home.wikimart.ru/textile/ Код подписки должен вставляться со smartresponder.ru. После заполнения формы, форма на ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть дизайн главной страницы (см. прикрепленные файлы) и дизайн блога. Нужен верстальщик на Wordpress. Нужно сверстать. Кто возьмется?Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется человек, который будет настраивать темы Wordpress. Например есть какая то тема оформления, которую нужно установить на сайт. Этот человек должен настроить отображение текста, картинок, убрать левые ссылки(если есть) и привести внешний вид в порядок. Работы ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад