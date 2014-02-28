tyabin

Алексей Тябин tyabin

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настроить отправку контактов с сайта

    Здравствуйте. На сайте http://einsteindirect.ru/audit/index.php нужно сделать рабочей форму отправки заявки. После оформления пользователь должен переходить на страницу благодарности. Оплата ЯД или Qiwi

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настроить корзину

    Здравствуйте. На сайте http://johngolt.ru/ нужно сделать рабочей корзину http://joxi.ru/CdRXUxjKTJCMDvDOHqI Требования. 1. Передавать названия товаров(id) на страницу http://johngolt.ru/ad/zakaz.php 2. Отправлять на почту эти данные. Вообщем сделать так, что-бы пользователь выбирал товары и отправлял заказ. + отдельно сделать форму обратного звонка.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Текст для интернет-магазина товаров для рыбалки

    Для интернет-магазина pavshop.ru нужно написать тексты для категорий. Есть запросы, есть URL, задан объём. Вот документ https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al3qRJdtyIF_dEVTT25aeWVhRF80WUIzS1JFcGM4cGc&amp;usp=sharing В колонке D url. Если URL есть, то надо писать. Если не указан URL, то вам ничего не делать. В колонке C запросы, ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется копирайт на тематику салона красоты

    Для салона красоты нужно написать несколько текстов. ТЗ в таблице https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqOg8JuhyyAmdHQ3UVNTamk0WHpBVFBRWVFneXptYmc&amp;usp=drive_web#gid=0 Нужно писать для страниц, которые выделены желтым Стоимость в районе 100-200 рублей за 1к символов.

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Составление title и descriptions к страницам

    $100

    Здравствуйте. Для сайта по тематике обои нужно составить теги title и descriptions. SEO-оптимизированные теги. В title использовать коммерческие слова по тематике(купить, каталог, стоимость, цены и пр.) в descriptions делать побуждающим для кликов. Типы «Ищите дизайнерские ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать блок преимуществ

    $50

    Для сайта chaina-haus.ru нужно создать два блока преимуществ. Пример как на сайте - http://joxi.ru/DiEUU_3JTJDuFLQtpb4 Надо два блока: 1. Горизонтальный на главной странице над слайдером. http://joxi.ru/MyEUU_3JTJBCE0MqUjc 2. Вертикальный на карточке товаров - http://joxi.ru/oyEUU_3JTJDGE_N-vPA Нужно по три варианта на каждый вид. Всего ...

    Карточки товаров
    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт 3-ех текстов

    $10

    Здравствуйте. Нужно сделать рерайт 3-ех текстов. Требование: — уникальность от 90% по Advego.ru; — отсутствие ошибок, грамотность. Оплата Яндекс.Деньги. Сроки до понедельника Исходник прикрепляю

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Составление тегов title, decsriptions, keywords

    Здравствуйте. Нужен человек, который отлично разбирается в SEO и умеет писать цепляющие заголовки. Задача: 1. Заполнить теги(title, decsriptions, keywords) в документе(исполнителю дам права на редактирование) https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al3qRJdtyIF_dE9RU3YzSUlRZ04yMEgwRTY5ZW16dGc&amp;usp=drive_web#gid=0 2. В title делать упор на употребление ключевых слов 3. В descriptions делать упор ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтинг

    $50

    Здравствуйте. Нужен копирайт с постановкой анкоров в тексте. Цена в районе 50-80 рублей за 1к Вот ТЗ. Там всё написано основное https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqOg8JuhyyAmdDlWcVREbU1PeXdpZzFibENNV2M2Tmc&amp;usp=drive_web&amp;richtext=true#gid=0

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO копирайт

    Здравствуйте. Нужен SEO-копирайтер. Вот ТЗ. Там всё написано основное https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqOg8JuhyyAmdDlWcVREbU1PeXdpZzFibENNV2M2Tmc&amp;usp=drive_web&amp;richtext=true#gid=0

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание одной статьи для сайта

    $50

    Для сайта slavianka-shuya.ru нужно написать текст, суть которого в том, что-бы продавать своим клиентам помимо вышивки изготовление (пошив) футболок, толстовок, спец. одежды и т.д. Название: Изделия под ключ Написать текст, который раскрывает все преимущества этой услуги. ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Почистить сайт от вирусов

    Сайт на DLE. Не лицензия. Суть проблемы: Периодически сайт отключается и на главной пишется "Невозможно загрузить шаблон: /templates/Default"&gt;Default/login.tpl" Потом ставлю другой шаблон, но возникает такая картинка, браузер блокирует http://joxi.ru/T1qCUtg5CbAyfvIi5wU И ещё меняется тема оформления в админке

    DLE
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт текста

    Здравствуйте. Нужно сделать рерайт двух текстов на сайте на DLE http://stroymirov.ru/stroitelstvo-remont/87-natyazhnye-potolki-dlya-raznyh-pomescheniy.html http://stroymirov.ru/stroitelstvo-remont/88-mezhkomnatnye-dveri.html Требования: — ссылки оставлять; — уникальность по Advego от 95% — сами загружать ваш текст на сайт(дам доступ к админке). По сути исправить текущий текст. Оплата: — WMR, QIWI, Яндекс.Деньги

    Рерайт текстаТексты для сайтаDLE
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установка тем на сайты Wordpress

    Здравствуйте. Нужен человек, который хорошо разбирается в WordPress. Что нужно? Есть 7 тем, которые нужно ставить на различные сайты на WP, различных тематик. (Названия тем: WP-Deadline, volt_v1_4, periodic_v2.4.10, londonlive_v1.4, goodnews_v4.1.1, bangkok_v1.0.4, Ares v1.4) http://joxi.ru/xAIfUtg5CbAgODhalCU На сайтах ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать плагин формы подписки

    Бюджет по договоренности Создать плагин формы подписки Здравствуйте. Нужно создать плагин для WordPress, который бы добавлял форму подписки в низ сайта, как на сайте home.wikimart.ru/textile/ Код подписки должен вставляться со smartresponder.ru. После заполнения формы, форма на ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка тем Wordpress

    Требуется человек, который будет настраивать темы Wordpress. Например есть какая то тема оформления, которую нужно установить на сайт. Этот человек должен настроить отображение текста, картинок, убрать левые ссылки(если есть) и привести внешний вид в порядок. Работы ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Tiramisu2013
Ольга 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Статьи на строительную тематику
Хороший заказчик, мне нравится.
Талантливый и ответственный исполнитель, чувствуется что человек любит свою профессию. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Haiter
Юрий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Настроить отправку контактов с сайта
С Алексеем приятно работать. Своевременно отвечал на уточняющие вопросы, оплату произвел мгновенно.
Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Natalunya
Наталия 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Статьи на строительную тематику
Работать с заказчиком очень понравилось. Это человек, который четко ставит цели и знает, какой должен быть конечный результат!
Талантливый и ответственный исполнитель, чувствуется что человек любит свою профессию. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
korobkova
Кристина 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Тексты про Англию
Хороший заказчик. Оперативная оплата.
Отличный исполнитель! Качество, сроки на высшем уровне!
Ответный отзыв
Alex_Shik
Алексей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Статьи на строительную тематику
Хороший заказчик, спасибо за работу!
Талантливый и ответственный исполнитель, чувствуется что человек любит свою профессию. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв