Рерайт,копирайт, набор, редактирование текста к вашим услугам.
- Профессиональный рерайтинг
- Профессиональный копирайтинг
- Грамотные тексты
- Ответственность и порядочность гарантирую
Пишу статьи на все темы.
Если вы ищите продающий текст? Или просто текст? Вы продвигаете свой сайт, и хотите, чтобы тексты для него были написаны профессионалом, тогда вы обратились по адресу.
Более двух лет непрерывно занимаюсь рерайтами/копирайтами. Каждый день я захожу в аккаунт.
Всегда открыта для общения и конкретных предложений касающихся написания текстов.
Отзывы заказчиков
$240
8 баллов
9 лет назад
Признателен за сотрудничество. Заказчик работу принял. Все пожелания учтены.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задание поставлено хорошо. Оплата прошла вовремя. Сотрудничество продолжается.
$60
9 баллов
9 лет назад
ощущения полного присутствия (всегда онлайн) как будто с соседнего кабинета всю работу делает.
Ответный отзыв
Оплата поступила.
$3
10 баллов
9 лет назад
Написание статей
Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Просто золотой заказчик. Все нравится. Рекомендую)))
$1
10 баллов
9 лет назад
Написание статей
Все сделано очень быстро, качественно и грамотно, чувствуется что Ольга имеет большой опыт работы с огромным массивом информации, рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик адекватный, выдает много заданий, тз поставлено четко и ясно. Приятное и вежливое общение. Выплаты происходят вовремя . Рекомендую всем.
$25
10 баллов
11 лет назад
Хороший исполнитель. Ответственно подходит к поставленным задачам. Рекомендую.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик!
Копирайтинг
7 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#283