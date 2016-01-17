Tiramisu2013

Ольга Tiramisu2013

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Рерайт,копирайт, набор, редактирование текста к вашим услугам.

- Профессиональный рерайтинг

- Профессиональный копирайтинг

- Грамотные тексты

- Ответственность и порядочность гарантирую

Пишу статьи на все темы.

Если вы ищите продающий текст? Или просто текст? Вы продвигаете свой сайт, и хотите, чтобы тексты для него были написаны профессионалом, тогда вы обратились по адресу.

Более двух лет непрерывно занимаюсь рерайтами/копирайтами. Каждый день я захожу в аккаунт.

Всегда открыта для общения и конкретных предложений касающихся написания текстов.

Отзывы заказчиков

ActionTime
Андрей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$240
8 баллов
9 лет назад
Интересный рерайт. Гирудотерапия
Признателен за сотрудничество. Заказчик работу принял. Все пожелания учтены.
Отличный заказчик. Задание поставлено хорошо. Оплата прошла вовремя. Сотрудничество продолжается.
Ответный отзыв
arturdamba
40 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
9 баллов
9 лет назад
Нужен специалист для создания "продающего" текстовки будущего сайта.
ощущения полного присутствия (всегда онлайн) как будто с соседнего кабинета всю работу делает.
Оплата поступила.
Ответный отзыв
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Написать текст рерайт на тему "как подать объявление на авито"
Написание статей
Спасибо за работу.
Просто золотой заказчик. Все нравится. Рекомендую)))
Ответный отзыв
kesha075
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нужен копирайтер
Написание статей
Все сделано очень быстро, качественно и грамотно, чувствуется что Ольга имеет большой опыт работы с огромным массивом информации, рекомендую.
Заказчик адекватный, выдает много заданий, тз поставлено четко и ясно. Приятное и вежливое общение. Выплаты происходят вовремя . Рекомендую всем.
Ответный отзыв
sandra_sab
32 года
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Большой объем рерайта
Хороший исполнитель. Ответственно подходит к поставленным задачам. Рекомендую.
Замечательный заказчик!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
7 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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