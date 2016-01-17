Рерайт,копирайт, набор, редактирование текста к вашим услугам.

- Профессиональный рерайтинг

- Профессиональный копирайтинг

- Грамотные тексты

- Ответственность и порядочность гарантирую

Пишу статьи на все темы.

Если вы ищите продающий текст? Или просто текст? Вы продвигаете свой сайт, и хотите, чтобы тексты для него были написаны профессионалом, тогда вы обратились по адресу.

Более двух лет непрерывно занимаюсь рерайтами/копирайтами. Каждый день я захожу в аккаунт.

Всегда открыта для общения и конкретных предложений касающихся написания текстов.