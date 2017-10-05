Как продавать больше?
Разработка убедительных продающих текстов https://olehperesada.com/
Предложение для предпринимателей малого и микробизнеса.
Для тех
- Кто раскручивает услуги инфобизнеса
- Кто продвигает тренинги личностного роста
- Кто поднимает продажи интернет магазинов
- Кто задумался о значимости продающего слова для продвижения бизнеса
Вам есть что предложить потребителю, и вы уже сейчас:
- Хотите веско заявить о своем продукте на рынке
- Хотите превратить обычную информацию в цепляющее торговое предложение
- Хотите обойти конкурентов с аналогичным продуктом и не понимаете как?
- Не готовы тратить деньги на рекламу и не получать отдачу
- Хотите больше новых клиентов и увеличение оборота
- Находим отличительные качества ваших продуктов, превращаем особенности товаров и услуг в выгоды для клиента
- Прописываем проблемы и желания покупателя.
- Предлагаем эффективное решение с помощью ваших услуг
- Работаем с возражениями клиентов. Отвечаем на вопросы целевой аудитории
- Разрабатываем убедительное коммерческое предложение для вашего покупателя
- Подчеркиваем преимущества вашего продукта.
- Выгодно выделяем сайт среди конкурентов
- Разрабатываем убедительный текст, цепляющий за живое вашу целевую аудиторию
- В итоге создаем продающий текст для лендинга или разделов вашего сайта
- Бесплатно корректируем текст в течении 30 дней после сдачи
- Увеличиваем конверсию
Сайт https://olehperesada.com/
E-mail - [email protected]
Viber - 0637965870
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- Полный продающий текст для тренинга283 просмотра
- Продающий текст для флаера264 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, исполнитель вдумчиво решает поставленные задачи, можно смело рекомендовать к сотрудничеству !
Ответный отзыв
Спасибо, Дмитрий. Как всегда понятная постановка задачи. Быстрое решение возникающих вопросов. Своевременная оплата.
$10
10 баллов
6 лет назад
Спасибо, все отлично
Ответный отзыв
Благодарю
$3
10 баллов
6 лет назад
Спасибо. Всё Ок. Статья соответствует ожиданиям, сроки исполнения оказались даже быстрее заявленных.
Ответный отзыв
Понятная постановка задачи. Своевременная оплата. Спасибо.
$4
10 баллов
6 лет назад
Все здорово. Ответственный, вдумчивый исполнитель, рекомендую Олега к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Понятная постановка задачи, постоянно на связи, своевременная оплата. Доволен сотрудничеством.
$2
10 баллов
6 лет назад
Прекрасный исполнитель. Все по договоренности. Срок соблюдается. Качество статей отличное. Буду еще обращаться. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо. Доволен сотрудничеством. Понятное задание. Своевременная оплата.
Продающие тексты
нет отзывов
от $30
от 3 дней
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