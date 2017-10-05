Как продавать больше?

Разработка убедительных продающих текстов https://olehperesada.com/

Предложение для предпринимателей малого и микробизнеса.

Для тех

Кто раскручивает услуги инфобизнеса

Кто продвигает тренинги личностного роста

Кто поднимает продажи интернет магазинов

Кто задумался о значимости продающего слова для продвижения бизнеса

Вы вышли на онлайн рынок и уже понимаете значение контента для бизнеса в сети.

Вам есть что предложить потребителю, и вы уже сейчас:

Хотите веско заявить о своем продукте на рынке

Хотите превратить обычную информацию в цепляющее торговое предложение

Хотите обойти конкурентов с аналогичным продуктом и не понимаете как?

Не готовы тратить деньги на рекламу и не получать отдачу

Хотите больше новых клиентов и увеличение оборота

Находим отличительные качества ваших продуктов, превращаем особенности товаров и услуг в выгоды для клиента

Прописываем проблемы и желания покупателя.

Предлагаем эффективное решение с помощью ваших услуг

Работаем с возражениями клиентов. Отвечаем на вопросы целевой аудитории

Разрабатываем убедительное коммерческое предложение для вашего покупателя

Подчеркиваем преимущества вашего продукта.

Выгодно выделяем сайт среди конкурентов

Разрабатываем убедительный текст, цепляющий за живое вашу целевую аудиторию

В итоге создаем продающий текст для лендинга или разделов вашего сайта

Бесплатно корректируем текст в течении 30 дней после сдачи

Увеличиваем конверсию

Сайт https://olehperesada.com/

E-mail - [email protected]

Viber - 0637965870