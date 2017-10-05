Oleeh

Олег Oleeh

 
64 годаУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Как продавать больше?

Разработка убедительных продающих текстов  https://olehperesada.com/ 

Предложение для предпринимателей малого и микробизнеса.

Для тех        

  • Кто раскручивает услуги инфобизнеса
  • Кто продвигает тренинги личностного роста
  • Кто поднимает продажи интернет магазинов
  • Кто задумался о значимости продающего слова для продвижения бизнеса
Вы вышли на онлайн рынок и уже понимаете значение контента для бизнеса в сети.

Вам есть что предложить потребителю, и вы уже сейчас: 

     

  • Хотите веско заявить о своем продукте на рынке
  • Хотите превратить обычную информацию в цепляющее торговое предложение
  • Хотите обойти конкурентов с аналогичным продуктом и не понимаете как?
  • Не готовы тратить деньги на рекламу и не получать отдачу
  • Хотите больше новых клиентов и увеличение оборота
Что предлагаю я?

  • Находим отличительные качества ваших продуктов, превращаем особенности товаров и услуг в выгоды для клиента
  • Прописываем проблемы и желания покупателя.
  • Предлагаем эффективное решение с помощью ваших услуг
  • Работаем с возражениями клиентов. Отвечаем на вопросы целевой аудитории
  • Разрабатываем убедительное коммерческое предложение для вашего покупателя
В результате нашего сотрудничества: 

  • Подчеркиваем преимущества вашего продукта.
  • Выгодно выделяем сайт среди конкурентов
  • Разрабатываем убедительный текст, цепляющий за живое вашу целевую аудиторию
  • В итоге создаем продающий текст для лендинга или разделов вашего сайта
  • Бесплатно корректируем текст в течении 30 дней после сдачи
  • Увеличиваем конверсию
Превратим преимущества в реальные продажи! 

Сайт https://olehperesada.com/ 

E-mail - [email protected] 

Viber - 0637965870

Тексты для лендинга
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$20
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Отзывы заказчиков
dweb077
47 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Тексты по строительной тематике
Все отлично, исполнитель вдумчиво решает поставленные задачи, можно смело рекомендовать к сотрудничеству !
Спасибо, Дмитрий. Как всегда понятная постановка задачи. Быстрое решение возникающих вопросов. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
infodesign
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Ищу копирайтера-архитектора-строител с пониманием строительных тематик
Спасибо, все отлично
Благодарю
Ответный отзыв
5NUM
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Написание описаний для категорий товаров (инструменты и оборудование)
Спасибо. Всё Ок. Статья соответствует ожиданиям, сроки исполнения оказались даже быстрее заявленных.
Понятная постановка задачи. Своевременная оплата. Спасибо.
Ответный отзыв
maxdemidov
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать серию статей...
Все здорово. Ответственный, вдумчивый исполнитель, рекомендую Олега к сотрудничеству.
Понятная постановка задачи, постоянно на связи, своевременная оплата. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Tiramisu2013
Ольга 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Выполнить три темы
Прекрасный исполнитель. Все по договоренности. Срок соблюдается. Качество статей отличное. Буду еще обращаться. Рекомендую.
Спасибо. Доволен сотрудничеством. Понятное задание. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
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