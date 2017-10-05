maxdemidov

Необходимо написать статью по заданной тематике, объем 8 тыс. симв. Исполнителя выберу по портфолио (должны быть статьи соответствующей тематики) и по результатам краткого оплачиваемого теста. Цена вопроса: 100р./1000 симв., тариф не обсуждается, сроки адекватные.
- $3Копирайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать 4 статьи на тему недвижимости и 2 статьи по стоматологии. Цена вопроса: $1/1000 символов, если материал принимается без правок – премия 10% (тариф не обсуждается, свои условия предлагать не нужно). Выбор ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Здравствуйте, копирайтеры. Нужна статья на специфическую тематику, подробности - исполнителю. Объем 6-10 тыс., цена $1/1000 символов. Если проект опубликован, значит - исполнитель еще не найден, оставляйте заявки.Копирайтинг162 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Мне нужен сайт-портфолио. На хостинге установлен Вордпресс и теперь нужно подобрать шаблон и настроить его. К сожалению, я плохо разбираюсь в сайтостроении, однако знаю, чего мне хотелось бы, но есть графическое отображение моих пожеланий, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать несколько статей, тема - финансы, блокчейн. Расценки $1/1000 симв., за дополнительные процессы - доплата, за хорошее качество - премия и повышение расценок. Одно из обязательных требований - соблюдение оговоренных сроков, ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно написать три статьи о криптовалютах, это обзоры ICO, обзор оборудования для майнинга и т.п, объем - от 3 до 6 тыс. симв. Цена вопроса: $1/1000 симв. От претендента - примеры работ ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно написать три статьи по тематике недвижимости (РФ, Москва, МО) - информационные статьи о положении дел на рынке новостроек, об изменениях в законодательстве, пр. Объем - от 8 до 10 тыс. симв. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать несколько статей. Требования к исполнителю - наличие портфолио, хоть какие-то примеры того, что вами написано. Будет оплачиваемое тестовое задание (с предоплатой). Объем предполагается большой, приоритет - хорошая стилистика, легкий слог, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, нужно привести текст в соответствие с требованием имеющегося ТЗ. Нужно устранить логические и стилистические ошибки, поработать над семантикой (грамотно вписывать ключевики, снижать процент спамности). Предлагайте ориентировочные цены (за тысячу символов), детальная тарификация Ваших услуг ...Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать несколько объемных информационных статей. Исполнителем предпочту выбрать того, у кого есть примеры работ и отзывы, претендента попрошу выполнить короткое тестовое задание, которое будет оплачено вне зависимости от результата. Меня мало ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте уважаемые копирайтеры. Нужно создать несколько ярких, красивых описаний товарных позиций. От исполнителя требуется грамотность, легкий слог. Технические требования минимальные, поэтому отдам работу начинающему, но талантливому исполнителю, с ожиданиями по оплате в диапазоне 50р. - ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад