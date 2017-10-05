maxdemidov

Здравствуйте. Мне нужен сайт-портфолио. На хостинге установлен Вордпресс и теперь нужно подобрать шаблон и настроить его. К сожалению, я плохо разбираюсь в сайтостроении, однако знаю, чего мне хотелось бы, но есть графическое отображение моих пожеланий, ...