maxdemidov

Максим Демидов maxdemidov

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужна статья на тему недвижимости, возможно - хороший рерайт

    $3

    Необходимо написать статью по заданной тематике, объем 8 тыс. симв. Исполнителя выберу по портфолио (должны быть статьи соответствующей тематики) и по результатам краткого оплачиваемого теста. Цена вопроса: 100р./1000 симв., тариф не обсуждается, сроки адекватные.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно написать 4 статьи по недвижке и 2 статьи по стоматологии

    $50

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать 4 статьи на тему недвижимости и 2 статьи по стоматологии. Цена вопроса: $1/1000 символов, если материал принимается без правок – премия 10% (тариф не обсуждается, свои условия предлагать не нужно). Выбор ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Статья на специфическую тематику

    $10

    Здравствуйте, копирайтеры. Нужна статья на специфическую тематику, подробности -  исполнителю. Объем 6-10 тыс., цена $1/1000 символов. Если проект опубликован, значит - исполнитель еще не найден, оставляйте заявки.

    Копирайтинг162 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подобрать шаблон Вордпресс и настроить его

    Здравствуйте. Мне нужен сайт-портфолио. На хостинге установлен Вордпресс и теперь нужно подобрать шаблон и настроить его. К сожалению, я плохо разбираюсь в сайтостроении, однако знаю, чего мне хотелось бы, но есть графическое отображение моих пожеланий, ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Несколько статей

    $100

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать несколько статей, тема - финансы, блокчейн. Расценки $1/1000 симв., за дополнительные процессы - доплата, за хорошее качество - премия и повышение расценок. Одно из обязательных требований - соблюдение оговоренных сроков, ...

    Blockchain
    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статьи про криптовалюты

    $10

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно написать три статьи о криптовалютах, это обзоры ICO, обзор оборудования для майнинга и т.п, объем - от 3 до 6 тыс. симв. Цена вопроса: $1/1000 симв. От претендента - примеры работ ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статьи по тематике недвижимости

    $10

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно написать три статьи по тематике недвижимости (РФ, Москва, МО) - информационные статьи о положении дел на рынке новостроек, об изменениях в законодательстве, пр. Объем - от 8 до 10 тыс. симв. ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно написать серию статей

    $10

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать несколько статей. Требования к исполнителю - наличие портфолио, хоть какие-то примеры того, что вами написано. Будет оплачиваемое тестовое задание (с предоплатой). Объем предполагается большой, приоритет - хорошая стилистика, легкий слог, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Корректор-редактор

    Здравствуйте, нужно привести текст в соответствие с требованием имеющегося ТЗ. Нужно устранить логические и стилистические ошибки, поработать над семантикой (грамотно вписывать ключевики, снижать процент спамности). Предлагайте ориентировочные цены (за тысячу символов), детальная тарификация Ваших услуг ...

    Редактирование и Корректура9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать серию статей...

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать несколько объемных информационных статей. Исполнителем предпочту выбрать того, у кого есть примеры работ и отзывы, претендента попрошу выполнить короткое тестовое задание, которое будет оплачено вне зависимости от результата. Меня мало ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужны небольшие интересные описания

    Здравствуйте уважаемые копирайтеры. Нужно создать несколько ярких, красивых описаний товарных позиций. От исполнителя требуется грамотность, легкий слог. Технические требования минимальные, поэтому отдам работу начинающему, но талантливому исполнителю, с ожиданиями по оплате в диапазоне 50р. - ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
diana_remih
Диана 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нужно написать серию статей
Отличный заказчик. Всегда на связи, понятные темы, своевременная оплата. И самое главное для автора - не ограничивается Ваш творческий потенциал)))
Отличный исполнитель. Быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Oleeh
Олег 
64 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать серию статей...
Понятная постановка задачи, постоянно на связи, своевременная оплата. Доволен сотрудничеством.
Все здорово. Ответственный, вдумчивый исполнитель, рекомендую Олега к сотрудничеству.
Ответный отзыв