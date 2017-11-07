требуется написать простые тексты для товара в интернет магазин, требуется большое количество текстов, для интернет магазина авто аксессуаров. для товара по 1000 знаков.
Статья на специфическую тематику
Здравствуйте, копирайтеры. Нужна статья на специфическую тематику, подробности - исполнителю. Объем 6-10 тыс., цена $1/1000 символов. Если проект опубликован, значит - исполнитель еще не найден, оставляйте заявки.
Заявки фрилансеров
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