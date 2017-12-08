Написать 9 сео-статей по теме Маникюр и Педикюр.

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Завершен8 заявок323 просмотра

Всем здравствуйте.

Задание преимущественно для женского пола со знанием данной тематики. Необходимо написать 9 обзорных SEO-статей для 9 конкретных посадочных страниц на сайте центра обучения маникюру и педикюру, по одной на каждую. Статьи должны быть именно обзорные, с описанием отличий.  Это не пошаговые инструкции и техники как и что конкретно делать, просто обзорные статьи - что это, зачем, почему и где встречается..

Статьи хоть и пишутся под оптимизацию (это нужно учитывать, в плане разнообразия тематических ключевых слов), но все равно, по факту, пишутся для реальных людей, большая часть из которых приходит на сайт по платному трафику.. поэтому качество очень важно.  Сайт: http://nail-study.org

Вот перечень тем:

«МАНИКЮР КЛАССИЧЕСКИЙ»           

 «МАНИКЮР АППАРАТНЫЙ»           

 «ПЕДИКЮР КЛАССИЧЕСКИЙ»   

 «ПЕДИКЮР АППАРАТНЫЙ»  

 «УХОД ЗА НОГАМИ»       

«ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ЛАКАМИ» 

«НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ ГЕЛЕМ»  

«ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ГЕЛЕМ»      

«ФРЕНЧ C ГЕЛЕМ CAMOUFLAGE»   

Размер каждой статьи - 5,5-6 тыс. символов.

Цена 8 у.е. (+/- 200 грн.) за статью, при условии качественного и интересного текста.

Формат сотрудничества - 1 статья = 1 оплата.

По срокам - не горит, но за недели 1,5-2 хотелось бы уже иметь все на руках. 

Присылайте, пожалуйста, примеры своих работ (можно на любую тематику и старых, лишь бы они были ваши), чтобы можно было понять стиль изложения и планировать ожидаемое качество текста. В каких-то моментах можем помочь с корректировками, если будут вопросы, что где конкретно писать.

По результатам присланых работ через пару дней определимся с исполнителем.

Спасибо.

8 лет назад
guest_14996807226424
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
8 лет назад
$113
10 дней
Все сделано отлично! Профессионально, быстро, качественно и интересно. Спасибо, Елена, обязательно будем обращаться еще.
Спасибо за доверие и интересный проект. Сотрудничество прошло на 5+ !

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Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
8 лет назад
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