Требуются статьи разных категорий - от описания пород собак до ухода за котами. Цена обсуждаема, но должна как-то соотноситься с вашим портфолио. Заявки без указания цены не рассматриваются. Поначалу ожидается большой наплыв работы, ...
Написать 9 сео-статей по теме Маникюр и Педикюр.
Всем здравствуйте.
Задание преимущественно для женского пола со знанием данной тематики. Необходимо написать 9 обзорных SEO-статей для 9 конкретных посадочных страниц на сайте центра обучения маникюру и педикюру, по одной на каждую. Статьи должны быть именно обзорные, с описанием отличий. Это не пошаговые инструкции и техники как и что конкретно делать, просто обзорные статьи - что это, зачем, почему и где встречается..
Статьи хоть и пишутся под оптимизацию (это нужно учитывать, в плане разнообразия тематических ключевых слов), но все равно, по факту, пишутся для реальных людей, большая часть из которых приходит на сайт по платному трафику.. поэтому качество очень важно. Сайт: http://nail-study.org
Вот перечень тем:
«МАНИКЮР КЛАССИЧЕСКИЙ»
«МАНИКЮР АППАРАТНЫЙ»
«ПЕДИКЮР КЛАССИЧЕСКИЙ»
«ПЕДИКЮР АППАРАТНЫЙ»
«УХОД ЗА НОГАМИ»
«ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ЛАКАМИ»
«НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ ГЕЛЕМ»
«ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ГЕЛЕМ»
«ФРЕНЧ C ГЕЛЕМ CAMOUFLAGE»
Размер каждой статьи - 5,5-6 тыс. символов.
Цена 8 у.е. (+/- 200 грн.) за статью, при условии качественного и интересного текста.
Формат сотрудничества - 1 статья = 1 оплата.
По срокам - не горит, но за недели 1,5-2 хотелось бы уже иметь все на руках.
Присылайте, пожалуйста, примеры своих работ (можно на любую тематику и старых, лишь бы они были ваши), чтобы можно было понять стиль изложения и планировать ожидаемое качество текста. В каких-то моментах можем помочь с корректировками, если будут вопросы, что где конкретно писать.
По результатам присланых работ через пару дней определимся с исполнителем.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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