Копирайтер (тематика домашние животные)

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Закрыт27 заявок990 просмотров

Требуются статьи разных категорий - от описания пород собак до ухода за котами. Цена обсуждаема, но должна как-то соотноситься с вашим портфолио. 

Заявки без указания цены не рассматриваются.

Поначалу ожидается большой наплыв работы, от потенциального исполнителя требуется не слиться за неделю. Суммарный объем проекта ~60к знаков

8 лет назад
nanankakos
Никита 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров