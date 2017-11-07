Приветствую. Ищу компетентного человека в вопросе написания статей от 500 до 30т символов уникального текста. Тематика работ - ICO, криптовалюты, инвестиции. Умение в статью вставлять тематические изображения - приветствуется. -некоторые литературные источники для написания ...
Копирайтер (тематика домашние животные)
Требуются статьи разных категорий - от описания пород собак до ухода за котами. Цена обсуждаема, но должна как-то соотноситься с вашим портфолио.
Заявки без указания цены не рассматриваются.
Поначалу ожидается большой наплыв работы, от потенциального исполнителя требуется не слиться за неделю. Суммарный объем проекта ~60к знаков
Заявки фрилансеров
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