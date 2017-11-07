Копирайтер (тематика домашние животные)

Здравствуйте. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на сайт посвященный болезням и лечению тазобедренного сустава.Категории статей: болезни, лечение, эндопротезирование, реабилитация, лфк и тд.Желательно, чтобы Вы разбирались в этой теме(мед. образование приветствуется).Плачу 50 ...