Обзорная статья о минитракторах

Нужно написать статью на 8000-10000 знаков. (обзорного типа)

Задание исключительно для авторов, посредников убедительная просьба не беспокоить!

Для написания статьи исполнитель должен обязательно обладать техническим складом ума, а еще лучше иметь опыт работы с аналогичной техникой, иначе написать написать качественную статью просто не получится.

В плане оплаты 70-100 рублей за 1000 знаков, по договоренности, в зависимости от уровня квалификация.

Если все устроит буду постоянно обращаться, работа есть всегда!

Тематика: минитракторы, мотоблоки, навесное оборудование.

Пишите, ваши предложения, по ценам и срокам, желательно портфолио по написанию текстов аналогичной тематики.