Ищу копирайтера на на постоянную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт37 заявок687 просмотров

Здравствуйте, друзья. Ищу хорошего, ответственного и

трудолюбивого копирайтера для написания

статей на блог, посвященный буддизму и

восточной культуре. Очень важно, чтобы

статьи сдавались в оговоренный срок.

В основном нужно будет писать статьи по темам:

  • буддизм
  • индуизм
  • аюрведа
  • медитация
  • восточные страны
Желательно,чтобы было филологическое образование,

или вы хотя бы в какой-то степени

разбирались в темах (см.выше), интересовались

ими.

Оплата 60 рубза 1000 знаков. В дальнейшем больше - все

зависит от того, как будет развиваться

сайт, а это будет напрямую зависеть от

качества ваших статей. Своевременная

оплата гарантируется. Вы будете обеспечены

работой на несколько лет вперед. Статьи

нужно писать по 15-30 штук в месяц (в

зависимости от вашей производительности)

с размером 4000–7000 символов.

Отбор копирайтеров будет проходить в 2 этапа.

На первом все желающие напишут небольшой текст

(начало статьи, 1000-1500 знаков без пробелов).

Я посмотрю, как вы пишете, грамотность

и еще несколько важных моментов.

Если все хорошо, то на втором этапе вам будет

дано тестовое оплачиваемое задание.

Нужно будет написать пробную статью по

ТЗ (техническому заданию) на тему, которую

я дам. Размер статьи — по вашему усмотрению

— от 4 до 7 тыс.знаков (главное, чтобы в

этом диапазоне была раскрыта тема). Если

вдруг вам будет что-то непонятно по ТЗ

— я помогу разобраться, отвечу на ваши

вопросы. Все статьи будут оплачены.

Копирайтеры,которые выполнят второе задание четко

по ТЗ, и изложение которых окажется

наиболее подходящим для блога, будут

приглашены для работы на постоянной

основе на несколько лет.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Спасибо! Жду ваших предложений.

Написание статей
8 лет назад
plush79
45 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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