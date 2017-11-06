Написание продающих текстов, на тему кухни, шкафы-купе, мебель!
Ищу копирайтера на на постоянную работу
Здравствуйте, друзья. Ищу хорошего, ответственного и
трудолюбивого копирайтера для написания
статей на блог, посвященный буддизму и
восточной культуре. Очень важно, чтобы
статьи сдавались в оговоренный срок.
В основном нужно будет писать статьи по темам:
- буддизм
- индуизм
- аюрведа
- медитация
- восточные страны
или вы хотя бы в какой-то степени
разбирались в темах (см.выше), интересовались
ими.
Оплата 60 рубза 1000 знаков. В дальнейшем больше - все
зависит от того, как будет развиваться
сайт, а это будет напрямую зависеть от
качества ваших статей. Своевременная
оплата гарантируется. Вы будете обеспечены
работой на несколько лет вперед. Статьи
нужно писать по 15-30 штук в месяц (в
зависимости от вашей производительности)
с размером 4000–7000 символов.
Отбор копирайтеров будет проходить в 2 этапа.
На первом все желающие напишут небольшой текст
(начало статьи, 1000-1500 знаков без пробелов).
Я посмотрю, как вы пишете, грамотность
и еще несколько важных моментов.
Если все хорошо, то на втором этапе вам будет
дано тестовое оплачиваемое задание.
Нужно будет написать пробную статью по
ТЗ (техническому заданию) на тему, которую
я дам. Размер статьи — по вашему усмотрению
— от 4 до 7 тыс.знаков (главное, чтобы в
этом диапазоне была раскрыта тема). Если
вдруг вам будет что-то непонятно по ТЗ
— я помогу разобраться, отвечу на ваши
вопросы. Все статьи будут оплачены.
Копирайтеры,которые выполнят второе задание четко
по ТЗ, и изложение которых окажется
наиболее подходящим для блога, будут
приглашены для работы на постоянной
основе на несколько лет.
Дальнейшие детали в личной переписке.
Спасибо! Жду ваших предложений.
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