Написание продающих текстов, на тему кухни, шкафы-купе, мебель!
Требуется написать статью
Для сайта elon-musk.ru/ требуется написание статьи. Все подробности кандидату.
Перед ответом ознакомьтесь с тематикой статьи на сайте elon-musk.ru/ .
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг25 заявокЗакрыт7 лет назад
Написать комментарий по ссылке под фото в профиле инстаграм в тему профиля IPTV каналы Ссылку на страницу скину в личку. У вас должен быть реальный аккаунт instagram... ЖЕЛАТЕЛЬНО СО СМАЙЛАМИ ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Требуется человек который, будет находить интересное видео по строительной тематике, про дом, дачу, сад, огород, ремонты, кулинария. брать их с ютуба, копировать ссылку вставлять на сайт и делать короткое описание видео, о чем идёт речь ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Ищу копирайтер, умеющего описывать бизнес процессы. Сейчас стоит задача - взять список из 10 конкурентов и описать их для внутреннего пользования. Объём по 500-1000 символов на конкурента.Завершен8 лет назад
Требуется автор, который отлично разбирается в сфере цифровой валюты и уже имеет опыт написания подобных текстов (например, по инвестициям в ценные бумаги, форекс и т.д.). Статьи требуются уникальные в строгом соответствии предоставляемым ТЗ. ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен толковый специалист который разбирается в мебели и может написать крутую статью по мебели , диваны ЧЕСТЕР . СРОЧНО .Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер, Мы ищем человека , который может писать крутые материалы по теме блокчейн. Мы пишем об ICO, криптовалютах, стартапах в этой отрасли. Тему дает редакция, либо вы выбираете сами.Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужно написать 5 отзывов для посадочной страницы офисной мебели. Каждый отзыв в пределах не 400-500 символов с пробелами. Оплата – 100 рублей отзыв. Текст должен быть без ошибок, максимально естественный, привлекательный. ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте ребята. Требется хороший, ответственный и трудолюбивый копирайтер для написания статей на блог посвященный строительству загородного дома. В основном нужно будет писать статьи по темам возведение фундаментов, стен, выбор участка, ландшафный дизайн,обустройства ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Для агентства недвижимости необходимо написать 2 текста: однокомнатные квартиры и двухкомнатные квартиры. Пишем ценник за тысячу знаков.Завершен7 лет назад