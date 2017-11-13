Нужно 2 текста

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок208 просмотров

Для агентства недвижимости необходимо написать 2 текста: однокомнатные квартиры и двухкомнатные квартиры.

Пишем ценник за тысячу знаков.

7 лет назад
leonid-ar
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
8 часов назад
7 лет назад
$8
1 день
Все в срок и ни одной правки! Спасибо за работу! Рекомендую.
Очень хороший заказчик, все на уровне. Спасибо за сотрудничество и мои рекомендации)

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
8 часов назад
7 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг