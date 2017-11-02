Оплата по факту, дедлайн 11 утра 3 ноября. ТЗ в приложении, статьи должны соблюдать все требования которые в ТЗ, также бы хотелось чтобы контент был высокого качества. Оплата в проекте указана за обе статьи. ...
Текст для SMM
Мы компания, котораязанимается пошивом одежды для женщин и не только ...) Одежда ориентирована на
возрастную группу 25-35, масс маркет, кэжуал, повседневный (70% ассортимента).
Наш клиент не ультрамодный, но интересуется трендами, проживает в городе. Поиск
клиентов будет осуществляться двумя реламными кампаниями: 1) опт, 2) розница.
Нам нужно создатьнесколько продажных текстов, подкрепленных баннером для рекламы в Фейсбук и
Инстаграм. Одно изделие должно иметь несколько различных текстов, в зависимости
от этапа его продаж и от целевой аудитории (опт или розница): 1-й этап - старт
продаж изделия по базовой цене (8.11.17 - 30.11.17), 2-й этап - скидка -15%
(1.12.17 - 30.12.17), 3 - й этап - скидка 25% (3.01.18 - 18.02.18), 4-й этап -
распродажа по? цене (19.02.18 - ...). Текст должен вызывать желание приобрести
именно ту вещь, которая на баннере. Если есть замечания к фото, мы выслушаем и
учтем их при следующих фотосессиях, но так как сейчас ограничены во времени, то
нужно хотя бы 2 модели сделать из того что есть ...
Если мы наладимкачественное сотрудничество, то заказы будут поступать на постоянной основе,
оплата на карту сразу после утверждения 1-го проекта.
Заявки фрилансеров
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