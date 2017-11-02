Текст для SMM

Мы компания, котораязанимается пошивом одежды для женщин и не только ...) Одежда ориентирована на

возрастную группу 25-35, масс маркет, кэжуал, повседневный (70% ассортимента).

Наш клиент не ультрамодный, но интересуется трендами, проживает в городе. Поиск

клиентов будет осуществляться двумя реламными кампаниями: 1) опт, 2) розница.

Нам нужно создатьнесколько продажных текстов, подкрепленных баннером для рекламы в Фейсбук и

Инстаграм. Одно изделие должно иметь несколько различных текстов, в зависимости

от этапа его продаж и от целевой аудитории (опт или розница): 1-й этап - старт

продаж изделия по базовой цене (8.11.17 - 30.11.17), 2-й этап - скидка -15%

(1.12.17 - 30.12.17), 3 - й этап - скидка 25% (3.01.18 - 18.02.18), 4-й этап -

распродажа по? цене (19.02.18 - ...). Текст должен вызывать желание приобрести

именно ту вещь, которая на баннере. Если есть замечания к фото, мы выслушаем и

учтем их при следующих фотосессиях, но так как сейчас ограничены во времени, то

нужно хотя бы 2 модели сделать из того что есть ...

Если мы наладимкачественное сотрудничество, то заказы будут поступать на постоянной основе,

оплата на карту сразу после утверждения 1-го проекта.