Ищу специалиста для написания и выгрузки на сайт статей по вентиляции, кондиционированию и т.д. Примерно 3-4 статьи в неделю. Стоимость 30р за 1000. Статьи 6000 - 10000.
10 статей
Необходимо написать 10 статей на финансовую тематику. Объемом 2500-3000 знаков
Заявки фрилансеров
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