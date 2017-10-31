Ищу копирайтера для написания и выгрузки статей на тему вентиляции

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Закрыт2 заявки157 просмотров

Ищу специалиста для написания и выгрузки на сайт статей по вентиляции, кондиционированию и т.д. Примерно 3-4 статьи в неделю. Стоимость 30р за 1000. Статьи 6000 - 10000.

Написание статей
7 лет назад
kalin66
Сергей 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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