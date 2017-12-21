Нужен копирайтер для предметных текстов о строительстве

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Завершен5 заявок196 просмотров

Здравствуйте!

Для сайта http://балконы-в-омске.рф нужны дополнительные статьи - тексты на темы "Отделка балкона", "Ремонт балкона", "Французский балкон", "Утепление балкона". Каждая статья должна быть предметной без воды. Включать в себя структурную подачу информации, с заголовками по убыванию важности.

Заголовки должны опираться на статистику запросов, текст после заголовков обязан нести соответствующую смысловую нагрузку. В приложении статистика запросов, по количеству запросов и необходимо формировать подачу материала.

Общий объем 1 статьи около 2 000 символов, но если тема раскрывается в меньшее количество знаков - то лучше меньше, чем лить воду. Уникальность статьи по предложенному Вами инструменту, в районе 80-86%

8 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
8 часов назад
8 лет назад
$10
4 дня
Тексты устроили, правки учтены. Спасибо!
Все, как обычно, на высоком уровне. Рекомендую как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
8 часов назад
8 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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