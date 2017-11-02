Статья про грин карту

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Завершен1 заявка108 просмотров

Статьядолжна быть написана для людей, чтобы ее действительно было интересно читать

иметь четкую структуру. Количество символов без пробелов 5000-6000.

Более подробное ТЗ приложил.

8 лет назад
Terror55
Максим 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$12
2 дня
Алиса прекрасно справилась с заданием, хорошо написанный текст.
И снова спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад