Придумать текст для описания детского мультибрендового бутика http://www.kidslovelyboutique.kiev.ua/
Уникальный контент для сайта.
Нужен уникальный контент для сайта на русском.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $6
Требуется написать текст на 4000 збп для спортивного сайта. Просьба подавать заявки тем людям, которые имеют опыт в написание статей на спорт тематику. Жду предложений.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- http://elton154.ru/category/rossiyskie-masla_1/maslo-lukoyl/motornoe-maslo-lukoyl/ - http://elton154.ru/category/rossiyskie-masla_1/maslo-lukoyl/transmissionnye-masla-lukoyl/ - http://elton154.ru/category/rossiyskie-masla_1/maslo-gazprom/motornoe-maslo-gazpromnyeft-kommercheskiy-transport - /http://elton154.ru/category/promyvochnye-zhidkosti/ Акцент на то, что у нас интернет-магазин все можно заказать, о способах доставки и оплаты. А также кратко о производители, особенностях товара и ассортименте.Завершен7 лет назад
Написать статью о полезных свойствах черноплодной рябины. "Минимум" воды. Оплата 50 р. 1000 зн. Срок 5 дней.Завершен7 лет назад
- $70
Нужны уникальные тексты размером 800-1000 символов тематики казино, подробнее в тзКопирайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт: poroshkom.com (порошковая окраска металлических изделий). Около 20 страниц: 3 - копирайтинг, около 15 - рерайт. Хочется получить исполнителя, который готов вникать в проект, что позволит (как мне кажется) избежать глупых ...Завершен7 лет назад
- $15
Необходимо написать 30 коротких писем для email рассылки. Буквально 3-4 предложения для каждого письма. Цель текста - мотивация перейти по ссылке в письме. Суть самого предложение в тексте не важна. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Требования: - по ключевой фразе(слову) или по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал - статья для читателя, должна быть интересной или полезной - 100% уникальность (проверяю copyscape.com и text.ru) - ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется написать 6 статей (по ~350 слов) для адвокатского блога по определенным ключевикам. Дайте свои цены. Оплата только через рабочий PayPalЗавершен7 лет назад
Написать отзывы на товары в интернет-магазине svetworld точка ru Отзывы нужны на товары из разделов люстры и светильники из тех что есть в наличии. На какие именно не важно - пишите отзывы тем товарам, которые ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад