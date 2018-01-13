Написать статью о полезных свойствах черноплодной рябины.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок206 просмотров

Написать статью о полезных свойствах черноплодной рябины. "Минимум" воды. Оплата 50 р. 1000 зн. Срок 5 дней. 

8 лет назад
lekanova
48 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

olesya0904
Олеся 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад
$15
5 дней
Рекомендую исполнителя.
Приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

olesya0904
Олеся 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется SEO-копирайтинг для сайта.

    Сайт: poroshkom.com (порошковая окраска металлических изделий). Около 20 страниц: 3 - копирайтинг, около 15 - рерайт. Хочется получить исполнителя, который готов вникать в проект, что позволит (как мне кажется) избежать глупых ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Короткие текста для email рассылок

    $15

    Необходимо написать 30 коротких писем для email рассылки.   Буквально 3-4 предложения для каждого письма. Цель текста - мотивация перейти по ссылке в письме. Суть самого предложение в тексте не важна.  ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать 2 статьи на английском языке по теме здоровья-фитнес

    $10

    Требования:    - по ключевой фразе(слову) или по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал   - статья для читателя, должна быть интересной или полезной   - 100% уникальность (проверяю copyscape.com и text.ru)    - ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать отзывы на товары

    Написать отзывы на товары в интернет-магазине svetworld точка ru Отзывы нужны на товары из разделов люстры и светильники из тех что есть в наличии. На какие именно не важно - пишите отзывы тем товарам, которые ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сео статьи для сайта

    Есть 3 сайта 1.Тематика созданий мобильных приложений 2.Кредитная тематика 3.Тематика создание видеоинфографики регион Казахстан. Необходим Сео- копирайтинг.  Статьи должны быть уникальными и обязательно сео оптимизированными,ключевые ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад