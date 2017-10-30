Сео статьи для сайта

Есть 3 сайта

1.Тематика созданий мобильных приложений

2.Кредитная тематика

3.Тематика создание видеоинфографики

регион Казахстан.

Необходим Сео- копирайтинг.

Статьи должны быть уникальными и обязательно сео оптимизированными,ключевые запросы предоставим.

Просьба отмечаться только тех людей кто умет писать SEO оптимизированные текста положительно влияющие на выдачу сайта в топ.

От Вас жду минимальную стоимость за статью с учетом что заказываем сразу для трех сайтов.

Статьи должны быть в диапозоне от 2.000 до 2200 символов.