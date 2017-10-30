Требуется написать 6 статей (по ~350 слов) для адвокатского блога по определенным ключевикам. Дайте свои цены. Оплата только через рабочий PayPal.
Сео статьи для сайта
Есть 3 сайта
1.Тематика созданий мобильных приложений
2.Кредитная тематика
3.Тематика создание видеоинфографики
регион Казахстан.
Необходим Сео- копирайтинг.
Статьи должны быть уникальными и обязательно сео оптимизированными,ключевые запросы предоставим.
Просьба отмечаться только тех людей кто умет писать SEO оптимизированные текста положительно влияющие на выдачу сайта в топ.
От Вас жду минимальную стоимость за статью с учетом что заказываем сразу для трех сайтов.
Статьи должны быть в диапозоне от 2.000 до 2200 символов.
Заявки фрилансеров
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