Сео статьи для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок151 просмотр

Есть 3 сайта

1.Тематика созданий мобильных приложений

2.Кредитная тематика

3.Тематика создание видеоинфографики

регион Казахстан.

Необходим Сео- копирайтинг. 

Статьи должны быть уникальными и обязательно сео оптимизированными,ключевые запросы предоставим.

Просьба отмечаться только тех людей кто умет писать SEO оптимизированные текста положительно влияющие на выдачу сайта в топ.

От Вас  жду минимальную стоимость  за статью с учетом что заказываем сразу для трех сайтов.

Статьи должны быть в диапозоне  от 2.000 до 2200 символов.

8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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