Написать статью про миграцию

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Завершен4 заявки187 просмотров

Статья должна быть написана для людей, тема полностью раскрыта, чтобы ее действительно было интересно читать и после прочтения посетитель получил исчерпывающую информацию.

Количество символов без пробелов 5000.  Прошу просмотреть прикрепленное тз.

8 лет назад
Terror55
Максим 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Давно не мог найти такого качественного копирайтера. Тексты читаются на одном дыхании, что подчеркивает изюминку написания текстов у Алисы. Огромное спасибо, будем сотрудничать далее.
Спасибо за интересную тему, грамотное ТЗ и быструю оплату. Рекомендую Максима к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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