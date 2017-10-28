Нужны качественные, продающие и оригинальные статьи для сайта о разработке ПО и digital решений. По сути нужна текстовая (смысловая) составляющая, разработанная в соответствии с формулами успешного копирайтинга, что также будет влиять на seo продвижение ...
Две заявки на копирайт
Есть два сайта:
Сайт №1: Продажа офисной техники (принтеров и картриджей), заправка и ремонт + продажа офисной мебели.
Какие разделы нужно заполнить?
1. пара фраз на Слайдшоу на главной
2. также для Услуг на главной
3. Отзывы
4. О компании на главной
5. Новости
6. раздел Помощь текст
7. в разделе Помощь условия оплаты и доставки
8. в разделе Помощь Статьи
9. в разделе Помощь Вопрос-ответ
10. Миссия и ценности
Какими своими достижениями гордимся больше всего или какие преимущества имеют перед остальными, какие гарантии предоставляем:
Оптово-розничная компания (больше оптовая), занимающаяся продажей и ремонтом оргтехники, а также продажей офисной мебели. Особенность в том, что компания всегда доставляет груз в срок. Работает по всему Дальнему Востоку. У них самые конкурентно способные цены. И важный плюс компании - они несколько лет выигрывают через Тендера. И поставляют по тендерам продукцию всегда в срок. Это важно для них отметить, так как Тендера имеют определенную правовую ответственность (финансовую и административную) для компании в случае нарушении сроков и отказа от исполнения договоров по тендеру. Сотрудничают с множеством государственных учреждений по всему Дальнему Востоку.
Отзывы: Важно получить пока 3 штуки отзывов.
Статьи: Хотелось бы рекомендательные статьи/лайфхаки относительно его продукции (катриджи, уход за принтерами и т.д.)
Точное ТЗ с ключами для услуг и о компании - уже составят специалисты по продвижению (это будет их работа)
Сайт №2: Выезд аварийных комиссаров
Какие разделы нужно заполнить/подредактировать?
1. тексты на Слайдшоу (важно)
2. на каждую услугу (их 6)
3. Блок "О компании" на главную. Важно вкратце обозначить, что все сотрудники Заказчика - эксперты в своем деле и оперативно РЕШАЮТ проблемы своих клиентов.
4. заполнить проекты (пока нет точного количества) - интересует цена за один проект и из чего она будет складываться?
5. текст в раздел "О компании" - более подробно описать компанию: Автоэксперт, это Служба аварийных комиссаров, Служба помощи при ДТП. Компания, которая оказывает услуги экспертов в юридических и правовых вопросах. Специалисты своего дела, которые оперативно выезжают на вызов/ДТП и полностью решают проблемы клиентов без их участия.
Какими своими достижениями гордимся больше всего или какие преимущества имеют перед остальными, какие гарантии предоставляем:
Услуги, которые оказываем:
- Оценка ущерба - бесплатно;
- Взыскание платежа - бесплатно;
- Срочная выплата - бесплатно;
- Расчет ремонта машины - бесплатно;
- Свой авто-сервис, где чинят машины - бесплатно.
Деньги по факту получаем со страховки.
Особенности в том, что как правило: независимо от написанного на сайте, клиент звонит нам в ситуации стресса после ДТП и задача продажников уже по телефону продать услугу. Поэтому нам больше важно находится в первых строках поисковика. А так как после заказа аварийного комиссара, пока люди ждут его приезда на месте аварии - они уже вторым (дополнительным) эффектом изучают сайт. И важно заинтересовать и вызвать доверие клиента, что мы РЕШИМ его проблемы (основное слово... не помогут, не окажут услуги и т.д. именно важно слово РЕШИМ).
Отзывы: Раздобудем сами. Но интересно, если написать около 3-х, сколько будет стоить? Плюс каждый дополнительный отзыв.
Новости: Блока такого не предвидится.
Точное ТЗ с ключами для услуг и о компании - уже составят специалисты по продвижению (это будет их работа) + ТЗ писать для статей тоже не надо
Заявки фрилансеров
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