Создается платформа для консультирования, будет проходить участие в инвестиционной программе, для большей рекламы, пиара, для набора истории(обсуждений и т.д.) создания имени на слуху, нужно написать последовательность статей на тематической площадке. (несколько площадок, на 3-4 площадках) ...
Ищу копирайтера
Ищу ответственного копирайтера для написания статей на блог по похудению.
Миссия блога - собрать всю информацию по теме, дать независимую оценку.
Работа на постоянной основе. Прошу не подавать заявки от команды авторов. Преимущество у человека, который хочет работать на постоянной основе, нам будет что
предложить вам в дальнейшем, кроме оплаты за копирайтинг.
Работа на "половину ставки". Главное, чтобы качественные статьи сдавали вовремя, работайте хоть на пяти работах.
Основные требования: интересный стиль, творческий подход, коммуникабельность,
готовность учиться, чтобы совершенствовать профессиональные качества.
Желательно, чтобы вы хоть немного разбирались в теме блога.
Условия: Норма статей — 30-33 штуки в месяц (ежедневная публикация). Оплата от 50 руб. за 1000 збп, еженедельно.
Испытательный срок 2-3 месяца.
Правила написания описаны в редакционном стандарте.
Образец ТЗ, по которому будем работать — Ссылка на образец ТЗ
Отбор на вакансию будет проходить на основе Тестового задания, возможно не одного.
Тестовое задание - это статья по конкретному ТЗ. Если выполнено в установленный
срок и полностью соответствует ТЗ (техническому заданию) - оплачивается
по ставке 40 руб. за 1000 збп (даже если вы не пройдете дальше. У нас
нет задачи даром получить некачественные статьи). Перевод денег
осуществляю на ЯД, карту рубли или карту гривна.
Мое предложение - не фриланс, а постоянное место работы с перспективой роста. Поэтому жду
ваши резюме! Расскажите о себе! Покажите себя - поставьте реальное фото
на аккаунт!
Не забудьте указать дату рождения, контактный email и номер телефона, опыт работы копирайтером, где учились, какие книги
прочли по теме копирайтинга и любую другую информацию о вас. А также дайте несколько ссылок на ваши статьи.
Заявки принимаются до конца ноября 2017 года
Заявки фрилансеров
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