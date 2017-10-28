Ищу копирайтера

Ищу ответственного копирайтера для написания статей на блог по похудению.

Миссия блога - собрать всю информацию по теме, дать независимую оценку.

Работа на постоянной основе. Прошу не подавать заявки от команды авторов. Преимущество у человека, который хочет работать на постоянной основе, нам будет что

предложить вам в дальнейшем, кроме оплаты за копирайтинг.

Работа на "половину ставки". Главное, чтобы качественные статьи сдавали вовремя, работайте хоть на пяти работах.

Основные требования: интересный стиль, творческий подход, коммуникабельность,

готовность учиться, чтобы совершенствовать профессиональные качества.

Желательно, чтобы вы хоть немного разбирались в теме блога.

Условия: Норма статей — 30-33 штуки в месяц (ежедневная публикация). Оплата от 50 руб. за 1000 збп, еженедельно.

Испытательный срок 2-3 месяца.

Правила написания описаны в редакционном стандарте.

Образец ТЗ, по которому будем работать — Ссылка на образец ТЗ

Отбор на вакансию будет проходить на основе Тестового задания, возможно не одного.

Тестовое задание - это статья по конкретному ТЗ. Если выполнено в установленный

срок и полностью соответствует ТЗ (техническому заданию) - оплачивается

по ставке 40 руб. за 1000 збп (даже если вы не пройдете дальше. У нас

нет задачи даром получить некачественные статьи). Перевод денег

осуществляю на ЯД, карту рубли или карту гривна.

Мое предложение - не фриланс, а постоянное место работы с перспективой роста. Поэтому жду

ваши резюме! Расскажите о себе! Покажите себя - поставьте реальное фото

на аккаунт!

Не забудьте указать дату рождения, контактный email и номер телефона, опыт работы копирайтером, где учились, какие книги

прочли по теме копирайтинга и любую другую информацию о вас. А также дайте несколько ссылок на ваши статьи.

Заявки принимаются до конца ноября 2017 года