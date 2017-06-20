1. Сделать описание категории на сайте (Фабрика Новый Стиль) примерно 2000-2500 символов

2. Сделать описание для товара, межкомнатные двери - 17 моделей в 2 коллециях, на каждую модель примерно по 1000 символов (или больше) с ключевыми словами.

Предпочтение жителям из Украины, так как перевод сделаю по приват 24.