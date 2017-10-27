Написать 4 статьи

Нужно создать 4 статьи

1. Готовые решения (Готовое решение отлично подойдет проектам только

начинающим развитие, бюджет которых ограничен. Для вас будет подобрано

одно из готовых решений вашей тематики)

2. Лендинг пейдж (Продающая страница, landing page лучшее решение для

продажи, описания, рекламы одного товара или услуги, мероприятия, при не

большом бюджете вы сможете запустить одностраничный сайт)

3. Сайт компании (Это оптимальное решение для бизнеса и не только, будет

отличным решением компаниям, организациям, сообществам которые хотят

заявить о себе всем в интернете)

4. Интерент магазин (Интернет магазин - вы хотите организовать продажу

ваших товаров через интеренет или увеличить количество клиентов вашего

магазина интернет аудиторией? Тогда эта услуга для вас)

Уникальные статьи, 3000-4000 тысячи знаков каждая, все статьи должны

быть хорошо оформлены, разделены на абзацы, четко описывать их, и

основная цель они должны продавать !

Примерно по такому плану: описание что это , кому это, и почему мы

Возможно дальнейшее сотрудничество