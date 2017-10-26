Копирайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки173 просмотра

Требуется копирайт

1) Недвижимость 50 текстов

2) Техцентр вольво, фольцваген, ауди, шкода 100 текстов

Статьи от 2000 до 5000 символов.

Оплата 1000 символов - 40 wmr

Текст без стилистических, орфографических и прочих ошибок. Тексты под запросы, но для людей!

Раздаю в разные руки по 2-10 текстов.

8 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров