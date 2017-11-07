Seo статьи

$18
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Завершен14 заявок223 просмотра

Есть сайт, нужны seo статьи на 9 тыс. символов. Подробнее в ЛС.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Milene
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$18
3 дня
Елена прекрасно справилась с работой. Почти не правили - это очень большая редкость. Пожелания учтены, сроки выдержаны - приятно работать с таким специалистом.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Milene
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад