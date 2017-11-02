Написание отзывов.

Необходимо написать отзывы о транспортной компании. Для этого создать три почтовых ящика, что-нибудь вроде [email protected], [email protected], [email protected]. Со всех почтовых ящиков должна быть безусловная переадресация на один. Сообщить логин и пароль от него. Все три ящика использовать по очереди для регистрации и написания отзывов. Оставлять по пять отзывов в месяц до тех пор, пока не будет более 30-и отзывов. Оплата поэтапно. Отзывы должны быть уникальными (можно комбинировать и делать рерайт). Образцы отзывов находятся в приложенном файле. Первый абзац в образцах отзывов - заголовок.