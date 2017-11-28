Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать несколько статей, тема - финансы, блокчейн. Расценки $1/1000 симв., за дополнительные процессы - доплата, за хорошее качество - премия и повышение расценок. Одно из обязательных требований - соблюдение оговоренных сроков, ...
Много текстов тематики "игровые автоматы"
Около 70 статей среднего размера 1800 символов, копирайтинг. Оплата - 100 рублей за 1000 символов. Подробности и требования к текстам в прикрепленном тз.
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Заявки фрилансеров
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