Много текстов тематики "игровые автоматы"

$210
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка378 просмотров

Около 70 статей среднего размера 1800 символов, копирайтинг. Оплата - 100 рублей за 1000 символов. Подробности и требования к текстам в прикрепленном тз.

8 лет назад
Link20
Степан 
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$300
10 дней
Отличный копирайтер, выполняет работу качественно и в соответствии с техническим заданием. Сотрудничеством доволен.
10 баллов из 10. Работать понравилось: четкое тз и хорошая коммуникация. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад

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