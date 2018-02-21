Тексты для сайта (типография, этикетки)

Начал сотрудничать с Александром не сразу, Не сошлись сначала в цене, пробовал других авторов, статьи которых приходилось много править. Закончили полностью проект с Александр. Все статьи написаны без лишней воды. Исполнение выполнялось согласно с ТЗ. Александр завершил проект намного раньше оговоренного срока. Тексты практически без правок готовы к размещению на сайте, за что отдельное спасибо. Тематика статей хорошо выдержана, видно, что Александр хорошо изучил материал перед написанием статей. Работой очень доволен и рекомендую сразу заказать хороший копирайтинг, нежели скупиться и потом переделывать. Еще раз Спасибо за проделанную работу. Буду и дальше обращаться.