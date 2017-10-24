Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер для интернет магазина. Объем большой (4000 карточек товаров) (детали и ТЗ в личной переписке). Тема: мебель для дома (диваны, столы, сейфы, кресла, полки,кухни, вытяжки, шкафы, посуда и прочее.........) ...
Написать seo-тексты
Здравствуйте, уважемые фрилансеры!
Нужны два сеошных текста.
Сроки - сегодня к 17.00.
Тема 1 - Можно ли курить электронные сигареты в общественных местах?
Тема 2 - Где можно (нельзя) курить электронные сигареты.
ТЗ отправлю выбранному исполнителю.
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