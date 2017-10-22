Написание тест кейсов на английском для мобильного приложения

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Закрыт6 заявок135 просмотров

Нужно написать тест кейсы на английском для небольшого мобильного приложения . Срок 2 дня. Бюджет 3000грн

8 лет назад
guest_15086868613883
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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