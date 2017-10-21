Креативные фразы (реплики) для героини сайта

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Закрыт3 заявки187 просмотров

Ищу креативного копирайтера. На сайте (в разработке) по оказанию услуг электромонтажа предусмотрена героиня, для которой нужны реплики (короткие фразы) (93, одна из них в качестве приветствия (300-500 знаков) на главной странице). Реплики должны "улыбнуть" пользователя и задержать его на сайте.Предпочтителен автор мужчина. Героиня - сексапильная девушка по имени Электра, а аудитория по большей части мужская. Нужно зацепить Пользователя-мужчину и не оттолкнуть Пользователя-женщину. Первая задача целиком на авторе, а вторая с моей помощью )))ссылка на дизайн сайта https://www.behance.net/gallery/57741403/dizajn-sajta-mes

8 лет назад
Neznayuslov
Гульнара 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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