Ищу 2-3 копирайтера!!!

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Закрыт14 заявок237 просмотров

СРОЧНО!!! 

Ребята, нужно сделать качественное описание без воды и сео для интернет-магазина. Буквально 2 товара, но тексты не маленькие (около 5К). Оплата 70-90 руб./1К. Прошу прислать пару примеров своих текстов. Присылать и откликаться здесь!)) 

8 лет назад
Sweety28
38 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров