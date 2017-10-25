Требуются тексты для корпоративного сайта Списки ключевых слов передоставим
9 статей по туризму для тех кто в теме
Требуется сделать грамотные, не бестолковые и не корявые описания по направлениям для туристического сайта.
Всего 9 направлений туров как в прикрепленном файле. (100 р / 1000 збп)
Каждая по 1500-1700 збп
Ориентировочная цена заказа - 1500 руб. за все.
Рассмотрю и ваши предложения с большей или меньшей ценой.
Нужно быть в теме и написать реально полезные и толковые статьи, без воды и общей информации. Только конкретика.
НЕ РЕРАЙТ!
Стиль - простой, понятный, но без панибратства. Не нужны заезженные тексты вроде "Вы думаете какой товар купить? Мы вам поможем!" или "Наша компания самая лучшая, мы предлагаем только лучшее по самым низким ценам".
Воды вообще не лить. Грамотно и по делу.
В каждом тексте нужно минимально раскрыть тему: в чем преимущество тура, основные отличия этого направления, в
каких случаях рекомендуется купить именно этот тут, для кого они подойдут лучше всего.
Текст перед сдачей должен читаться как единый материал с началом, серединой и окончанием.
Добавляйте подзаголовки каждые 3-4 абзаца (если объем позволяет). Тексты с ошибками или нарушенной логикой, или обрывочными неоконченными мыслями не принимаю ни в каком виде!
Ключи прикрепил (только те, что выделены цветом). Вставлять естественно, то есть не "купить цена", а "купить по цене" и т.п. если не знаете как, подскажу.
Требуемая уникальность: от 90% по text.ru
За уникальностью вообще не гонитесь - если вы пишете с нуля, не делаете рерайт, она и так высокой будет. Главное - читабельность, грамотность и смысл текста.
Если есть портфолио, сразу ссылки в заявке пишите, в первую очередь рассматриваю копирайтеров с портфолио. В первую очередь выберу тех, кто свободно ориентируется в этой теме.
Заявки фрилансеров
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