Расчет инвестиционного потенциала для жилого комплекса

Ищу эксперта по недвижке на постоянную работу. Просьба тех, кто не в теме, не обращаться, ибо тема очень специфична. НО! Так как нам нужен именно финансовый расчет, и Вы спец в этом - милости просим :)

Что нужно сделать в данном случае:

- изучить информацию о жилом комплексе Резиденция МОНЭ (http://mone-residence.ru/),

- написать блок "Для тех, кто инвестирует" (пример написанного блока по другому комплексу - в аттаче), количество знаков: от 1000 до 1300.

Итак, Вы должны встать на место инвестора и посмотреть на этот объект с точки зрения того, кто собирается вложить свои средства в недвижку. Что бы Вас заинтересовало? Нужны цифры, факты, сравнения (смотрим пример!).