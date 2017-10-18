требуется описывать фото на английском вот пример Beautiful slim sporty woman standing at sunset in the field in autumn. Lifestyle background. Количество символов до 200. ...
Расчет инвестиционного потенциала для жилого комплекса
Ищу эксперта по недвижке на постоянную работу. Просьба тех, кто не в теме, не обращаться, ибо тема очень специфична. НО! Так как нам нужен именно финансовый расчет, и Вы спец в этом - милости просим :)
Что нужно сделать в данном случае:
- изучить информацию о жилом комплексе Резиденция МОНЭ (http://mone-residence.ru/),
- написать блок "Для тех, кто инвестирует" (пример написанного блока по другому комплексу - в аттаче), количество знаков: от 1000 до 1300.
Итак, Вы должны встать на место инвестора и посмотреть на этот объект с точки зрения того, кто собирается вложить свои средства в недвижку. Что бы Вас заинтересовало? Нужны цифры, факты, сравнения (смотрим пример!).
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