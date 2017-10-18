требуется описывать фото на английском вот пример Beautiful slim sporty woman standing at sunset in the field in autumn. Lifestyle background. Количество символов до 200. ...
Написать пост в группе Facebook
Тематика — благотворительность.
Речь идёт о посте для Vintage Charity Market.
https://www.facebook.com/vintagecharitymarketukraine/
Суть данного мероприятияв том, что люди присылают свои брендовые вещи в хорошем состоянии, которые они
не носят и эти вещи распродаются на одноименном мероприятии Vintage Charity Market. Это чем-то похоже на кураж базар.
На вырученные средства закупается оборудование в детские поликлиники.
Нужен копирайтер, который сможет адаптироваться к манере изложения мысли на странице Vintage Charity Market в Facebook и сможет писать посты для группы.
Задача: Написать пост-отчёто том, какое оборудование было приобретено для деток и выражение благодарности
всем, кто поспособствовал сбору средств.
Пост нужно закончить словами о том, где можно сейчас приобрести не раскупленные вещи с прошлого Charity Market и пригласить девушек следить за нашими обновлениями относительно того, когда будет следующий маркет.
Основной текст, которыйнужно перефразировать находится по ссылке:
https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova/posts/1733607466709665
Во вложении чек с чёткимназванием оборудования.
Текст не должен бытьслишком длинным. В идеале уложится до 500 зпб.
Оплата не подвязывается под количество знаков и будет производится за пост.
При подаче заявки сообщите сумму за пост, которая вас устроит.
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