Написать пост в группе Facebook

Тематика — благотворительность.

Речь идёт о посте для Vintage Charity Market.

https://www.facebook.com/vintagecharitymarketukraine/

Суть данного мероприятияв том, что люди присылают свои брендовые вещи в хорошем состоянии, которые они

не носят и эти вещи распродаются на одноименном мероприятии Vintage Charity Market. Это чем-то похоже на кураж базар.

На вырученные средства закупается оборудование в детские поликлиники.

Нужен копирайтер, который сможет адаптироваться к манере изложения мысли на странице Vintage Charity Market в Facebook и сможет писать посты для группы.

Задача: Написать пост-отчёто том, какое оборудование было приобретено для деток и выражение благодарности

всем, кто поспособствовал сбору средств.

Пост нужно закончить словами о том, где можно сейчас приобрести не раскупленные вещи с прошлого Charity Market и пригласить девушек следить за нашими обновлениями относительно того, когда будет следующий маркет.

Основной текст, которыйнужно перефразировать находится по ссылке:

https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova/posts/1733607466709665

Во вложении чек с чёткимназванием оборудования.

Текст не должен бытьслишком длинным. В идеале уложится до 500 зпб.

Оплата не подвязывается под количество знаков и будет производится за пост.

При подаче заявки сообщите сумму за пост, которая вас устроит.