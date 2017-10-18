Добрый день. Ищу толкового копирайтера. От вас требуется: - мастерски излагать свои мысли в тексте; - ненавязчиво вплетать ключевые слова; - соблюдать дедлайны. Никакой ...
Cтатья на 600 слов
По теме : Принимаем заявки на доставку фермерского мяса100% уникальность.
Похожие заказы
- Копирайтинг23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужны уникальные публикации на сайт развлекательной тематики (интересные статьи, истории, смешные картинки, шутки, приколы, и т.п.). Статьи с уникальностью выше 80%. Если это текстовые статьи то уникальность можно проверить по адвего или текст ру. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
Здравствуйте, ищем врача Эндокринолога (тема Щитовидная железа) который ответит на 3 вопроса. Задача такая: Мы даем вам доступ к своему электронному ящику куда поступило 3 вопроса. Ваша задача дать внятный ответ по этому вопросу человеку. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуются отзывы на страничке ок, возьму многих. 30 р за шт. Можно парой слов. Для восстановления справедливости))Копирайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
Для наполнения текстами под ключ сайта, посвященного курортному острову Тенерифе (Канары), ищу копирайтера. Проект приятный: в текстах расскажем про курорт, что там делать, как отдыхать, куда сходить – не нудятина. Общий объем текстов по этому ...Завершен7 лет назад
Добрый день, Ищу ответственного копирайтера, который хорошо разбирается в теме электрика/сантехника (возможно имеет опыт работы в данной сфере в качестве специалиста, а не копирайтера) и желательно уже писали тексты по моей теме, ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно написать обзор хайп проекта bitpetite.com Обьем - 4к символов бп.Завершен7 лет назад
Всем привет. Есть сайт компании, занимается организацией и проведением праздников. Требуется написать тексты для страниц с услугами, праздниками и т.д. Текста много, сайт новый. Объемы и стоимость работ обговорим с исполнителем. Требования к тексту: ...Завершен7 лет назад
- $500
Требуется копирайтер в новый интернет-магазин. Нужно написать тексты для главной страницы, страниц меню (о магазине, о брендах, контакты и т.д.), категорий товаров, а также написать уникальные новости и статьи (возможен рерайт нескольких ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Написание текста для каталога натяжных потолков 1. БЕЛЫЕ ФАКТУРЫ (описание, где идетприменение белого цвета (глянец, мат, сатин, полупрозрачная) - 500-1000 сбп. 2. ОБЛАКА НЕБОЛЬШОЕ ОПИСАНИЕПЛЕНКИ ПВХ (ГОТОВАЯ ПЛЕНКА ПВХ С НАНЕСЕННОЙ ФОТОПЕЧАТЬЮ ОБЛАКА, СТАНДАРТ) - ...Завершен8 лет назад