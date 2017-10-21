Написать текст для каталога натяжных потолков

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Завершен5 заявок169 просмотров

Написание текста для каталога натяжных потолков 

1.  БЕЛЫЕ ФАКТУРЫ (описание, где идетприменение белого цвета (глянец, мат, сатин, полупрозрачная) - 500-1000 сбп. 

2. ОБЛАКА

НЕБОЛЬШОЕ ОПИСАНИЕПЛЕНКИ ПВХ (ГОТОВАЯ ПЛЕНКА ПВХ С НАНЕСЕННОЙ ФОТОПЕЧАТЬЮ ОБЛАКА, СТАНДАРТ) - 500-1000 сбп.

3. ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ (описание тканевых потолков) 500-1000 сбп

4.  КАРНИЗЫ Сделать описание карнизов с нише и с накладным карнизом  500-1000 спб

8 лет назад
labirinth
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$12
1 день
Всё сделал Хорошо и достаточно быстро. Сроки обозначил самые короткие поэтому и выбрал для сотрудничества.
Все очень понравилось, отличный заказчик!!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад