Написать 8 текстов про достопримечательности Петергофа

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок332 просмотра

Необходимо написать 8 текстов про Верхний сад в Петергофе и фонтаны в нём:

4    Верхний сад - Написать про Верхний сад в общем, какие фонтаны и статуи там есть. Текст выполнить в виде прогулки по Верхнему саду. В начале текста сделать выноску: график работы, стоимость посещения.

4.1.    Фонтаны Квадратных прудов

4.2.    Фонтан "Межеумный"

4.3.    Фонтан "Дубовый"

4.4.    Фонтан "Нептун"

4.5.    Статуя Апполона Бельведерского

4.6.    Статуя Помоны, Флоры, Зефира, Вертумна

4.7.    Солнечные часы в Петергофе

Требования к текстам (если какое-либо требование по-вашему не выполнимо - оставляйте заявку с комментарием):

1.      Тексты должны быть структурированы, иметь логичность и последовательность.

2.      Уникальность не ниже 95% по text.ru. В части имен собственных это не учитывается.

3.      Заспамленность – до 35%, вода – до 20%

4.      К каждому тексту описываемого объекта должны быть приложены фотографии (из интернета) в высоком разрешении (минимум 800 px в любом направлении) в количестве не менее 4 шт.

5.      При написании текста необходимо делать отсылки также к другим объектам. Например, если пишите текст про Фонтаны квадратных

прудов, то нужно упомянуть про фонтан Межеумный.

6.      Не должно быть слов-паразитов, которые увеличивают объем, но не несут смысловой нагрузки. Лучше написать меньше объем,

чем увеличивать его мусорными словами.

7.      В текстах использовать маркированные и/или нумерованные списки, высказывания (если они уместны).

8.      Объем текста не регламентирую, но что-то ближе к3000 симв. Если есть что писать – пишите, если нет – устроит и меньший объем.

Главное заинтересовать читателя.

9. Каждый текст помещать в отдельный файл .docx. Название файла должно быть в точности, как в задании. Например, файл с текстом про фонтан Дубовый будет называться 4.3.Фонтан Дубовый.docx.

10. Во вложении шаблон того, что должно быть в тексте.

В заявке прошу указывать сроки выполнения и стоимость за 1000 симв. без пробелов.

Бюджет около 70 руб. за 1000 симв.

8 лет назад
closeca
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

zykovsergej63
Сергей 
62 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Качество текстов хорошее. Будем работать и дальше.
Спасибо! Чёткое понятное ТЗ и интересная тема. Жду новых заданий!

Заявки фрилансеров

zykovsergej63
Сергей 
62 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Короткие рецепты походной кухни: 500-600 символов

    $20

    Нужно много текстов - рецептов блюд походной кухни для сайта http://STARKA.PRO/  (например, те ж макараоны по-флотски на костре). Объём: Короткие тексты, 500-600 символов на 1 рецепт. Без подбора картинок. Рецепты должны быть ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание текстов и описание товаров для интернет магазина

    Тематика: Азиатская кухняЦена 70 руб за 1000 символовКоличество: Товаров в магазине﻿ много. Скидываем таблицы по 10-15 товаров (7-15 тыс символов). Если готовые тексты будут действительно хорошими, предложим и другие наши проекты.Сроки: не менее 1 таблицы ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Статья на тему обувь (производство и продажа оптом)

    Для корпоративного сайта обувной фабрики Passio Lux Style нужны SEO- статьи, тематика: обувь (производство и оптовая продажа), о компании, о новой весенне-летней коллекции 2018 года. Длина текста 2- 3 тыс знаков, уникальный текст. ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен небольшой текст на тему "современные танцы"

    $5

    Современные танцы для людей любого возраста (использовать в статье упор на стили Break Dance, Hip Hop, Dancehall, House Dance) - написать о том, что эти стили танцев подойдут молодежи, детям и взрослым людям. тест для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание отзывов в товары

    $30

    Доброго дня! Для сайта http://www.stabilizator-volter.ru/ требуется написание 30 отзывов (для разных товаров). Требования к отзывам: * развернутые ~500 знаков; * без воды; * с указанием конкретных причин приобретения/использования; * указанием преимуществ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тексты для объявлений по недвижимости

    По техническому задание от риелтора написать несколько текстов для объявлений по недвижимости.  Пример нужного текста: https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_212.5_m_na_uchastke_11.8_sot._1065604281 Желателен опыт и примеры текстов.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Текст про горнолыжную экипировку

    $10

    Нужен автор, способный написать текст (объем 5K)про горнолыжную экипировку. Автор должен быть "в теме", владеть терминологией (статья для узкопрофильного издания, на основе википедии не напишешь). Просьба не беспокоить, если вас не устраивает указанная оплата.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Небольшой SEO текст: межкомнатные двери

    Для новой страницы на сайте ravparket.ru нужен текст для продвижения по запросу "Купить межкомнатные двери в Щёлково недорого". Объём текста, кол-во вхождений и прочие параметры текста определить на основании конкурентов и вашего ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад