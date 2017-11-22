Нужен человек с опытом торговли на Форекс, который разбирается в стратегиях и умеет работать с графиками.
Написать 8 текстов про достопримечательности Петергофа
Необходимо написать 8 текстов про Верхний сад в Петергофе и фонтаны в нём:
4 Верхний сад - Написать про Верхний сад в общем, какие фонтаны и статуи там есть. Текст выполнить в виде прогулки по Верхнему саду. В начале текста сделать выноску: график работы, стоимость посещения.
4.1. Фонтаны Квадратных прудов
4.2. Фонтан "Межеумный"
4.3. Фонтан "Дубовый"
4.4. Фонтан "Нептун"
4.5. Статуя Апполона Бельведерского
4.6. Статуя Помоны, Флоры, Зефира, Вертумна
4.7. Солнечные часы в Петергофе
Требования к текстам (если какое-либо требование по-вашему не выполнимо - оставляйте заявку с комментарием):
1. Тексты должны быть структурированы, иметь логичность и последовательность.
2. Уникальность не ниже 95% по text.ru. В части имен собственных это не учитывается.
3. Заспамленность – до 35%, вода – до 20%
4. К каждому тексту описываемого объекта должны быть приложены фотографии (из интернета) в высоком разрешении (минимум 800 px в любом направлении) в количестве не менее 4 шт.
5. При написании текста необходимо делать отсылки также к другим объектам. Например, если пишите текст про Фонтаны квадратных
прудов, то нужно упомянуть про фонтан Межеумный.
6. Не должно быть слов-паразитов, которые увеличивают объем, но не несут смысловой нагрузки. Лучше написать меньше объем,
чем увеличивать его мусорными словами.
7. В текстах использовать маркированные и/или нумерованные списки, высказывания (если они уместны).
8. Объем текста не регламентирую, но что-то ближе к3000 симв. Если есть что писать – пишите, если нет – устроит и меньший объем.
Главное заинтересовать читателя.
9. Каждый текст помещать в отдельный файл .docx. Название файла должно быть в точности, как в задании. Например, файл с текстом про фонтан Дубовый будет называться 4.3.Фонтан Дубовый.docx.
10. Во вложении шаблон того, что должно быть в тексте.
В заявке прошу указывать сроки выполнения и стоимость за 1000 симв. без пробелов.
Бюджет около 70 руб. за 1000 симв.
Выбранный исполнитель
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