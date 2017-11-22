Написать 8 текстов про достопримечательности Петергофа

Необходимо написать 8 текстов про Верхний сад в Петергофе и фонтаны в нём:

4 Верхний сад - Написать про Верхний сад в общем, какие фонтаны и статуи там есть. Текст выполнить в виде прогулки по Верхнему саду. В начале текста сделать выноску: график работы, стоимость посещения.

4.1. Фонтаны Квадратных прудов

4.2. Фонтан "Межеумный"

4.3. Фонтан "Дубовый"

4.4. Фонтан "Нептун"

4.5. Статуя Апполона Бельведерского

4.6. Статуя Помоны, Флоры, Зефира, Вертумна

4.7. Солнечные часы в Петергофе

Требования к текстам (если какое-либо требование по-вашему не выполнимо - оставляйте заявку с комментарием):

1. Тексты должны быть структурированы, иметь логичность и последовательность.

2. Уникальность не ниже 95% по text.ru. В части имен собственных это не учитывается.

3. Заспамленность – до 35%, вода – до 20%

4. К каждому тексту описываемого объекта должны быть приложены фотографии (из интернета) в высоком разрешении (минимум 800 px в любом направлении) в количестве не менее 4 шт.

5. При написании текста необходимо делать отсылки также к другим объектам. Например, если пишите текст про Фонтаны квадратных

прудов, то нужно упомянуть про фонтан Межеумный.

6. Не должно быть слов-паразитов, которые увеличивают объем, но не несут смысловой нагрузки. Лучше написать меньше объем,

чем увеличивать его мусорными словами.

7. В текстах использовать маркированные и/или нумерованные списки, высказывания (если они уместны).

8. Объем текста не регламентирую, но что-то ближе к3000 симв. Если есть что писать – пишите, если нет – устроит и меньший объем.

Главное заинтересовать читателя.

9. Каждый текст помещать в отдельный файл .docx. Название файла должно быть в точности, как в задании. Например, файл с текстом про фонтан Дубовый будет называться 4.3.Фонтан Дубовый.docx.

10. Во вложении шаблон того, что должно быть в тексте.

В заявке прошу указывать сроки выполнения и стоимость за 1000 симв. без пробелов.

Бюджет около 70 руб. за 1000 симв.