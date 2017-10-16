Здравствуйте, нужно придумать и проработать текст статистических страниц: РедакцияОбратная связьО проектеДобавить публикациюТребования к публикациямПредложить идеюРеклама На сайтеРеклама На странице FBЗаказать рекламуНужен человек который разбирается и может предложить хороший вариант контента на эти страницы, а не сидеть и ...
Небольшой SEO текст: межкомнатные двери
Для новой страницы на сайте ravparket.ru нужен текст для продвижения по запросу "Купить межкомнатные двери в Щёлково недорого".
Объём текста, кол-во вхождений и прочие параметры текста определить на основании конкурентов и вашего опыта.
Текст должен быть легко читабельным, без воды, информативным и завершаться приглашением звонка и визита в магазин.
Ниже будет располагаться телефон и адрес с картой.
Укажите Вашу цены за проект, сроки, этапы оплаты.
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