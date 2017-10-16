Написать 2 текстА-инструкции по пользованию сайтом (сервис заказов).

Объем: 1-1,5 листа Word 12 шрифтом.

Оплата: 100 рублей за 1 текст. Сбербанк, яндекс-денги, Qiwi.

Нужно начать в ближайшее время, пишите, кто может сейчас взяться за работу и сдать к вечеру.

Всего нужно 2 текста, темы обоих перекликаются. Отдам одному исполнителю, кто сделает сегодня до 24.00.