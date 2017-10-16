Нужно написать тексты

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Закрыт15 заявок188 просмотров

Нужно написать тексты для сайта http://kredit-samara.com/ в раздел статьи, темы для статей дам, всего около 100 штук. Пишите стоимость копирайта за 1000 символов и сроки. Если писали тексты в этой тематике, то будет большим плюсом

8 лет назад
guest_1508131155574
8 лет в сервисе
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8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров