Написание текстов для сайта

Уважаемые фрилансеры, а именно господа копирайтеры. Требуется копирайтер на не разовую работу, а периодами в первые 6 месяцев работы сайта и постоянную после этого срока, пока что с выделенным бюджетом в месяц до 10 тыс рублей на написание текстов для интернет-магазина, в будущем работающего по схеме дропшинга от APISHOPS. В данный момент еще находится в разработке, но основный функционал взаимодействия с API я написал, тоесть можно уже приступать к наполнению. Описания достаточно простые тоесть можно фантазировать технически я считаю не совсем сложные, можно делать рерайт описаний. Указывайте свою цену с условиями сложности текстов и готовностью мне выделять вам в месяц до 10 тыс рублей. Походив по биржам, убедился что более менее готовые браться за работу от 50 за тыс символов. Если вас устроит цена за 100-120 рублей за разовое описание к товару объемом не менее 2 тыс символов. Цена могу увеличивать в зависимости от того кто будет наполнять сайт, если забиваете товар вы +20 процентов к тексту. Во общем нужно обсудить индивидуальные условия работы на которых вы согласны работать. Прошу писать в какие сроки и за какую сумму вы готовы взяться за работу и будете ли вы успевать все делать. Спасибо.