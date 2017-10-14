Написание текста для соцсетей.

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Закрыт9 заявок230 просмотров

Нужно описать профессиональные продукты для волос, расписать об ухаживающих компонентах сделать красивую подборку картинок

8 лет назад
iurjenya13
Евгения 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров