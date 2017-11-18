Нужны тексты для сайта индивидуального пошива одежды

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Завершен3 заявки288 просмотров

Нужен копирайтер для написания отдельных блоков текста для сайта индивидуального пошива одежды.

8 лет назад
sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$7
1 день
Спасибо за сотрудничество. Тексты очень понравились!
Спасибо за интересный заказ и достойную оплату моего труда! Буду рада поработать вновь!

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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